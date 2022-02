ECCO TUTTE LE DELEGHE DEI CONSIGLIERI ELETTI ALLA PROVINCIA, ALLE 16 IL PRESIDENTE HA FIRMATO...FINALMENTE!

Durava dal 19 dicembre dell'anno scorso la farsa o meglio l'incredibile falso allarme sulle deleghe che dovevano essere firmate dal presidente della Provincia Diego Di Bonaventura. Anche la giornata di oggi si apprestava a fare la stessa fine ( cioè un'altra giornata inutile) , poi improvvisamente l'illuminazione del Presidente che non ha risposto al telefono tutto il giorno dopo aver passato la mattinata al Comune di Notaresco e, poi, improvvisamene l'arrivo in via Milli e le firme.

Eccole le famose deleghe che tenevano bloccata la Provincia di Di Bonaventura da oltre due mesi:

Conferite le deleghe: il Presidente mantiene l’esclusiva funzione su bilancio, personale, comunicazione, relazioni industriali e servizio idrico integrato. Luca Frangioni è il vicepresidente.

La vicepresidenza è conferita a Luca Frangioni insieme alle deleghe cultura, patrimonio, pari opportunita’ e politiche giovanili; a Lanfranco Cardinale e Gennarino di Lorenzo sono state confermate le deleghe ai lavori pubblici, viabilita’, masterplan, manutenzioni, stralci Anas, D.M e tutti i fondi complementari riguardanti la viabilita’; trasporti, appalti e centrale di committenza.

A Lanfranco Cardinale, inoltre, è stata conferita apposita delega per la pianificazione delle piste ciclabili mentre a Di Lorenzo è assegnato il compito di seguire i “progetti dell’area montana”.Al consigliere Enio Pavone sono state assegnate le funzioni per l’edilizia scolastica, le società partecipate, area marina protetta Torre del Cerrano. Iwan Costantini, sindaco di Giulianova, seguirà l’urbanistica, il dimensionamento e la pianificazione della rete scolastica; il progetto del IV Lotto della Teramo-Mare, i progetti dello sviluppo costiero, turismo e grandi eventi. Il PNRR, le politiche comunitarie e quelle energetiche sono state assegnate a Giovanni Luzii mentre Luca Corona ha la delega ai rapporti con la città capoluogo, Polizia Provinciale, ambiente, protezione civile e sport.

Il Presidente seguirà in via esclusiva il bilancio, il personale, la digitalizzazione, l’innovazione, le relazioni industriali, il servizio idrico integrato e la comunicazione istituzionale dell’ente.