DA LUNEDI, I LAVORI PER LE NUOVE POSTAZIONI DI RICARICA DELLE AUTO ELETTRICHE

Dopo l’installazione, nei mesi passati, delle prime colonnine per la ricarica delle auto elettriche, da Lunedì prossimo 28 febbraio (se le condizioni meteorologiche non impediranno l’intervento), prenderanno il via i lavori per la realizzazione di nuove stazioni, individuate in diversi punti della città e del territorio comunale. I lavori si svolgeranno secondo il seguente cronoprogramma:

• Istituto Zooprofilattico 28/02/2022 Al 02/03/2022;

• Largo Madonna delle Grazie 02/03/2022 Al 04/03/2022;

• Piano Della Lenta 04/03/2022 Al 07/03/2022;

• Via Di Paolantonio zona Tigli 07/03/2022 Al 09/03/2022;

• Piazza Martiri Pennesi 09/03/2022 Al 11/03/2022;

• Viale Bovio zona sede Enel 11/03/2022 Al 14/03/2022;

• Stazione Ferroviaria 14/03/2022 Al 16/03/2022;

• Piano D’Accio zona parco 16/03/2022 Al 18/03/2022;

• C.ne Ragusa nei pressi della sede Asl 18/032022 Al 22/03/2022.

A tali postazioni se ne aggiungeranno altre 4 individuate in zone a vincolo, e precisamente in via Paris, Piazza Garibaldi, via Savini e p.le San Francesco per la realizzazione delle quali si sta attendendo l’autorizzazione da parte della Sovrintendenza regionale ai Beni Archeologici.

Le nuove postazioni andranno ad aggiungersi alle 6 già operative situate in via Pannella, al Parco della Scienza, a San Nicolò, Colleatterrato, Villa Mosca e Colleparco.

Una volta completati i lavori, in città saranno disponibili almeno 20 postazioni, alcune per 4 auto, altre per 2; in totale, pertanto, entro la fine della prossima Primavera, saranno attivi a Teramo almeno 50 stalli per autoricariche.

L’assessore alla Mobilità Urbana Maurizio Verna sottolinea come i nuovi lavori confermano: “L’impegno dell’amministrazione comunale, già messo in campo, per la tutela della salute e della vivibilità urbana. Essi vanno nell’ottica dell’utilizzo degli spazi e dei vettori di mobilità alternativa per migliorare la qualità urbana e ambientale della città e del territorio.”