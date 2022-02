CASO LEGA / DI BONAVENTURA RISPONDE “CAPISCO L’AMAREZZA, MA D’ERAMO SBAGLIA I CONTI”

Nota del presidente Di Bonaventura in replica alle affermazioni diffuse a mezzo stampa da l’onorevole Luigi D’Eramo

“Posso comprendere l’amarezza dell’onorevole D’Eramo che da coordinatore della Lega non si ritiene soddisfatto delle deleghe assegnate al suo rappresentante in Consiglio Jwan Costantini. Ci sta, lo capisco. L’amarezza però può essere cattiva consigliera e nella fretta di esprimere un giudizio a volte si forniscono informazioni non corrette. Questa Amministrazione con i suoi consiglieri uscenti e riconfermati e grazie ad una bella sinergia con le cabine di regia regionali presiedute da Marsilio e Legnini è orgogliosa di avere una programmazione di opere pubbliche, fra scuole e strade, di oltre duecento milioni di euro. Con molta correttezza, come si potrà rintracciare anche nei verbali ufficiali dell’ultimo Consiglio, abbiamo sottolineato che noi abbiamo proposto programmato e portato a compimento un Piano di interventi molto significativo ma che non saremo noi a vederlo completamente attuato. Questi oltre duecento milioni sono sottoscritti in maniera indelebile sugli accordi e sugli atti ufficiali; la stragrande parte di questi finanziamenti non è in cassa. Ci sono i mesi delle procedure finanziarie e amministrative, poi quelli delle progettazioni e infine quelli dei bandi gara. Non sono procedure che fissiamo noi poveri enti locali. E correttamente lo abbiamo detto. Ho parlato dei 10 milioni di cantieri sulle strade perché sono quelli che partono ora, a marzo. Vorrei chiudere con quello che è stato già fatto. Solo nel 2021 sulle strade abbiamo una spesa, economia messa in circolo non numeri astratti, di circa 37 milioni di euro. I cittadini se ne sono accorti, è cambiata la percezione, lo vediamo con i rapporti sui territori. La Politica un po' meno ed è un peccato perché questo risultato è di tutta la coalizione. Invito l’onorevole a venirci a trovare, sarà un piacere mostrargli il lavoro svolto e le attività che stiamo mettendo in campo"