LEGA GIOVANI CONTRO DI BONAVENTURA E FRANGIONI: «MA QUALE MANUALE CENCELLI, IL PRESIDENTE OSTAGGIO DEL SUO PARTITO»

“Davvero una brutta commedia, quella andata in scena nelle ultime settimane in Provincia di Teramo” - scrive in una nota il segretario regionale della Lega Francesco De Santis, che, riferendosi al servizio realizzato ieri in una emittente locale, aggiunge: “Fa venire i brividi, e non certo di passione, ascoltare le parole del neo vice presidente Frangioni, quando parla di spartizione delle deleghe e applicazione del “manuale Cencelli” per ridistribuire i ruoli di governo, in accordo con un Presidente evidentemente ostaggio del suo stesso partito. Un’affermazione che riporta la politica abruzzese indietro di quindici anni. Con questi atteggiamenti da Prima Repubblica Fratelli d’Italia Teramo finirà per far fuggire dalla politica le nuove generazioni di ragazzi e ragazze che si stanno avvicinando al centrodestra. Mentre cercano le ragioni di un impegno e la voglia di servire la propria comunità, rischiano di trovare solo spartizioni di poltrone e approcci quanto meno imbarazzanti alla cosa pubblica”.”Un’altra politica è possibile”.

La guerr è appena iniziata su Di Bonaventura e lo "sfortunato" Frangioni.