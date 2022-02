VERNA REPLICA A ZENNARO: “SI IMPEGNASSE PER FAR ARRIVARE PIU’ FORZE DI POLIZIA SUL TERRITORIO”

Fanno veramente sorridere le ultime esternazioni del deputato Zennaro, per il momento della Lega Nord, domani chissà, circa la sicurezza in città. Non sapendo la Lega ormai come criticare questa amministrazione comunale, la butta sulla paura inconscia dei cittadini. Un format già visto e rivisto. Purtroppo Zennaro non sa, nonostante sia un deputato, che la sicurezza di una territorio è demandata alla Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, convocato periodicamente da Sua Eccellenza il Prefetto dove partecipano tutte le forze dell’ordine, tra le quali anche la nostra Polizia locale che sta ottenendo risultati importanti. Ma siccome pur qualcosa Zennaro deve dire, dopo lo strategico bancomat di Pietracamela del quale ancora non si conoscono le sorti, come non approfittare delle paure dei cittadini? Sentimenti raccolti dall’ammirazione comunale che costantemente pone il tema al tavolo del comitato, al quale Zennaro potrebbe contribuire con un suo impegno, sempre dopo il bancomat di Pietracamela ovviamente, per far arrivare più forze di polizia in città e su tutto il territorio provinciale, viste le problematiche riscontrate sulle cittadine della costa. Perché la soluzione è proprio questa: più forze di polizia che controllano il territorio anche nelle ore notturne, nonostante Teramo sia una città sicura e soggetta purtroppo a fenomeni di microcriminalità diffusi su tutto il territorio nazionale, anche nella Val Brembana, tanto cara a Zennaro, almeno per il momento.