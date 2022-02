Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale di Teramo c’è, in un futuro abbastanza prossimo, la chiusura al traffico di via Sant’Antonio dopo la sua ripavimentazione

