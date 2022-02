LA LEGA "MASSACRA" POLITICAMENTE DIEGO DI BONAVENTURA SUI RITARDI DELLE OPERE PUBBLICHE

"Apprendiamo con dispiacere del grave ritardo nell'esecuzione delle opere pubbliche che la Provincia ha in cantiere, dalle strade ai ponti, ma riteniamo un segno di maturità collaborare tutti assieme per accelerare la messa a terra dei finanziamenti, al fine di fornire alla cittadinanza servizi e opere indispensabili." È il primo commento dellla Consigliera regionale Simona Cardinali, che prosegue: "Pandemia e lockdown, inverno e maltempo non possono e non devono essere assunti come alibi per l'inerzia amministrativa, perché è noto che anche la velocità di azione è un fattore di rilancio per il territorio e per l'economia, che si indeboliscono con il tempo enciclopedico che trascorre fra l'arrivo degli ingenti finanziamenti - che fortunatamente arrivano copiosi - e il momento in cui i servizi ai cittadini migliorano e in vari casi aumentano" e continua: "La Provincia è un Ente centrale per le infrastrutture e per i progetti di sviluppo di area vasta, per cui sentiamo di dover dare la sveglia al Presidente affinché trasmetta alla macchina burocratica il massimo delle motivazioni per concretizzare l'operatività delle centinaia di milioni di euro che sono a disposizione per il rilancio della nostra provincia." La Cardinali chiosa: "La Lega si impegnerà con tutte le forze a sostenere questo processo di sviluppo e sarà al fianco del Presidente se vorrà proseguire con la massima solerzia e condivisione dei nostri inderogabili princìpi."