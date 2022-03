GRAZIE A DI GIANVITTORIO NOTARESCO OTTIENE DALLA REGIONE MEZZO MILIONE PER I LAVORI SULLE SCUOLE

Si è tenuta oggi, a L’Aquila, una seduta straordinaria della giunta regionale per l’approvazione di alcune delibere. E’ stata deliberata in particolare la riprogrammazione delle economie derivanti dalla programmazione del PSC Abruzzo - Fondi FSC (2000-2020), per assicurare la copertura finanziaria di alcuni importanti interventi. La parte del leone, grazie all’impegno del consigliere regionale Tony Di Gianvittorio, l’ha fatta il Comune di Notaresco, che ha ottenuto 315.778,06 per lavori di completamento della palestra a servizio delle attività sportive e della scuola primaria dell'infanzia e primaria Bellisario Clemente, in località Piane Vomano Contrada Torrio, per un importo complessivo di 500mila euro.