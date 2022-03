ZENNARO: «AMMINISTRAZIONE D'ALBERTO INDIETRO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA»

“Il tema della videosorveglianza è centrale per la sicurezza di luoghi e cittadini e un capoluogo come Teramo, che ha un centro storico di valore e frazioni importanti, è fondamentale che sia dotato di un sistema di telecamere strategico che possa svolgere una funzione di prevenzione e contrasto.” – dichiarano il deputato della Lega, Antonio Zennaro, e il consigliere comunale di Teramo, Domenico Sbraccia – “Su questo aspetto rileviamo che l’amministrazione non ha fatto nessun progresso in questi quattro anni, con una dotazione di telecamere che arriva a malapena a cinquanta, di cui molte spesso non attive, per una città che consta più di 52mila abitanti.”

“Per questo chiediamo all’assessore Verna, delegato alla Polizia Municipale e alla sicurezza urbana, di lavorare a un piano per la città che preveda un adeguamento idoneo del sistema telecamere con apparecchiature all’avanguardia e soprattutto in numero proporzionato alla popolazione. Teramo è un territorio che si estende su 153 chilometri quadrati e quello della videosorveglianza rappresa un utilissimo servizio per dare una risposta puntuale alle richieste dei cittadini, aumentando e migliorando la sicurezza in città, anche a supporto della Polizia Municipale, come deterrente verso reati e atti di vandalismo.” – concludono.

Ufficio stampa On. Antonio Zennaro