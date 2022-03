UDC, ECCO TUTTI I COORDINATORI PROVINCIALI E COMUNALI

Vice-Coordinatore Provinciale: Di Giuseppe Benedetta Vice-Sindaco del Comune di Canzano Vice-Coordinatore Provinciale:

Recinelli Francesco già consigliere comunale città di Teramo Delegato Provinciale per i rapporti con gli Enti Locali: Marcozzi Alfredo imprenditore Responsabile Amministrativo Provinciale: De Dominicis Giuseppe imprenditore La scelta degli amici Benedetta, Francesco, Alfredo e Giuseppe è stata del tutto naturale. Uno spazio a donne e uomini con esperienza che difenderanno con impegno e dedizione in maniera qualificata i diritti dei cittadini. Il Coordinamento Provinciale insediato, in accordo con la Segreteria Regionale del partito, ha provveduto alla nomina di: Coordinatore comunale della città di Teramo... Carginari Emiliano Coordinatore comunale Mosciano S.Angelo.... Beltramba Vittorio Coordinatore comunale Notaresco ............... Zippi Paolo Coordinatore comunale Pineto..................... D’Agostino Filippo Coordinatore comunale S.Egidio alla Vibrata.... Di Simplicio Berardo Coordinatore comunale Torricella Sicura......... De Santis Antonio L’insediamento del Coordinamento Provinciale dell’UdC e la nomina dei Coordinatori Comunali di una parte del territorio provinciale e della città capoluogo rappresenta il primo passo verso la composizione di un organigramma strutturato su l’intero territorio provinciale.

Con la nuova fase di riorganizzazione dell’UdC in Provincia di Teramo, finalizzata a proporre un programma politico chiaro, scevro dalle logiche di potere, con l’obiettivo di rimettere al centro i cittadini spesse volte ignorati, al fine di garantire una maggiore rappresentatività in tutti i territori in accordo con il Segretario Regionale Enrico Di Giuseppantonio ho provveduto alla nomina di due Vice-Coordinatori Provinciali, del Delegato Provinciale agli Enti Locali e del Responsabile amministrativo Provinciale