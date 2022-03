TORTORETO/ PRESENTATO IL NUOVO PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA PER L'ESTATE

Una nuova guida turistica ed un pagina dedicata nel portale Vivi Tortoreto per creare un collegamento verso l’accoglienza turistica. Sono gli elementi essenziali del nuovo progetto di promozione e accoglienza turistica del Comune di Tortoreto. Il progetto per la prossima stagione turistica, è stata illustrata questa mattina alla presenza dei tanti attori che hanno tracciato questo percorso: l’amministrazione comunale con il sindaco Domenico Piccioni, la Regione che lo ha finanziato, con l’assessore al turismo Daniele D’Amario e il sottosegretario alla giunta regionale Umberto D’Annuntiis oltre che la Dmc Hadriatica. L’assessore al turismo, Giorgio Ripani, ha evidenziato che il progetto prevede quattro diverse iniziative nel campo della promozione e dell’accoglienza: saranno realizzate 5mila copie di un guida turistica bilingue su Tortoreto; 15 mila cartine pieghevoli con itinerari turistici non soltanto limitati a Tortoreto ma all’intera provincia con QR Code e 15mila cartine a strappo con punti di interesse, monumenti ed elementi utili della cittadina. Il finanziamento concesso al Comune dalla Regione è di 20mila euro.