L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE COPIA L'EVENTO DEI VINI ALL'IPOGEO...SPROVVISTA DI IDEA...DA SEMPRE

Raccontare il territorio attraverso i suoi vini, i suoi piatti tipici, le sue bellezze naturalistiche, coinvolgendo attraverso azioni sinergiche aziende, consorzi e associazioni locali e costruendo un vero e proprio brand teramano.

E’ l’obiettivo dell’amministrazione comunale, che in questi giorni sta ospitando nella sala Ipogea di piazza Garibaldi “La nostra anteprima – The cool on the Hills”, la degustazione di oltre sessanta vini dedicata alla stampa di settore, agli appassionati, agli operatori economici, organizzata dal Consorzio di Tutela Vini Colline Teramane con il patrocinio del Comune di Teramo.



L’obiettivo dell’amministrazione, si legge in una nota, è quello di creare una rete tra pubblico e privato che attraverso il ruolo di aggregatore del Comune di Teramo, e quindi del capoluogo di provincia, porti alla creazione di un brand teramano che sia il fulcro di una promozione turistica che coniughi insieme le bellezze naturalistiche e quelle storico-culturali dell’intero territorio e che aiuti le aziende locali sia a implementare l’export, vendendo non solo un prodotto ma un vero e proprio “racconto del territorio”, sia a promuovere le proprie eccellenze sullo stesso territorio nazionale, ancor di più in una situazione come quella attuale dove l’incertezza legata alla guerra in Ucraina rischia di avere conseguenze anche sulle esportazioni.





La tre giorni proseguirà oggio e domani con due appuntamenti di degustazione: il primo, già sold out, rivolto agli appassionati e in collaborazione tra il Consorzio e la Fisar di Teramo e il secondo dedicato agli operatori economici della regione, ristoranti, enoteche e strutture ricettive, con il supporto della Fondazione Sommelier, durante il quale verranno proposte, in una degustazione libera a banchi d’assaggio, dalle 10 alle 18, le nuove annate di Colline Teramane Docg.

Perchè al Comune di Teramo piace copiare...in questo caso alla precedente amministrazione quando ad organizzare una cosa simile fu il consigliere Pasquale Tiberi ai tempi del Brucchi bis.