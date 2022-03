ROSETO/ BELLACHIOMA ENTRA IN CONSIGLIO COMUNALE, E' LA PRIMA VOLTA PER LA LEGA

C'era curiosità sull'entrata o meno in consiglio comunale a Roseto dell'onorevole Bellachioma. Alla fine ce l'ha fatta a prendere una decisione e, costretto dalla Leha, dovrà per forza di cose sede in aula. Il motivo? Sicuramente il fatto che ha fortemente sostenuto alle scorse elezioni, mettendoci la faccia più degli altri della coalizione di centrodestra rosetana, per far eleggere sindaco William Di Marco che pero', non è risultato eletto primo cittadino, preferendo dopo soli quattro mesi le dimissioni all'impegno per la sua città.

Bellachioma, primo dei non eletti con 265 preferenze, entro fine marzo e cioè nella prossima seduta e dopo la surroga del consigliere dimissionario, siederà così in aula. E' la prima volta che la Lega entra in consiglio a Roseto. Vedremo come andrà la convivenza con il gruppo del sindaco Nugnes, con Pavone e con Fratelli d'Italia, spesse volte questi ultimi anche amici-nemici.