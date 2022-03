ZENNARO: «A GIUGNO A TERAMO ARRIVANO DIECI NUOVE UNITA' DI POLIZIA»

“Entro il mese di giugno arriveranno forze fresche per la sicurezza della città di Teramo, si tratta di rinforzi straordinari di polizia con dieci nuove unità per la Questura di Teramo.” – annuncia il deputato della Lega, Antonio Zennaro, a seguito dell’incontro che si è tenuto ieri a Roma con il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, insieme al responsabile regionale per la sicurezza della Lega e sindaco di Silvi, Andrea Scordella. - “Ulteriori rinforzi sono previsti, inoltre, per il periodo estivo sulla costa teramana. Sul tavolo c’è anche la stazione di polizia a Martinsicuro, faremo di tutto per portarla a casa.” – aggiunge Zennaro.

Durante l’incontro è stato ricordato dal Sottosegretario anche il rinnovo delle iniziative Scuole Sicure, a supporto dell’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, e Spiagge Sicure, per la prevenzione e il contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, entrambe finanziate con i fondi per la sicurezza urbana.