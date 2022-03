REGIONE-VIDEO/ SALTA LA COMMISSIONE PER MANCANZA DEI CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA, LA MINORANZA DENUNCIA

I gruppi del centrosinistra in Consiglio regionale intervengono per denunciare il mancato avvio della seduta della "Commissione agricoltura e sviluppo economico" per l'assenza dei consiglieri di maggioranza. In video i consiglieri regionali Americo Di Benedetto (Legnini Presidente), Dino Pepe e Pierpaolo Pietrucci (PD), Marianna Scoccia (Gruppo Misto).

GUARDA IL SERVIZIO QUI