GUINNESS TERAMANO / SULLE UNIONI CIVILI IL SINDACO EMENDA…SÉ STESSO

Avevamo scritto, qualche giorno fa, dell’autopposozione della maggioranza al Comune di Teramo. Avevamo citato la Maggioritiy report di Pilotti e la foga “anti-TeAm” di SuperCipo, ma mai avremmo pensato che oggi Teramo si consegnasse alla storia. Con il primo caso di Sindaco che emenda… sé stesso.

I fatti.

Davanti al nuovo regolamento per le unioni civili, che non prevedeva - curiosamente - la possibilità che si celebrassero la domenica e nei festivi, dai banchi della minoranza si è levata una mozione, firmata dall’ex assessora Mirella Marchese…

Una mozione che non ha avuto la gloria della ribalta consiliare, perché il Sindaco in persona ha presentato un emendamento all’ordine del giorno, proprio per correggerlo.

Siccome il Sindaco è, per definizione, il capo e il referente della Giunta, quindi anche il legale rappresentante di ogni atto, in pratica…ha emendato sé stesso.

Per domani mattina è previsto l’arrivo in città dei giudici del Guinness dei primati, che dovranno certificare questo momento storico