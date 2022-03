PROVINCIA / TRA I BANCHI SOFFIANO LE PRIME VOCI DI DIMISSIONI DEL PRESIDENTE E NUOVE ELEZIONI

A margine del Consiglio Provinciale saltato, cominciano a serpeggiare tra i banchi della maggioranza voci insistenti, che in realtà già si erano levate nei giorni dell'attesa della Giunta, che indicano quale unica soluzione possibile quella delle dimissioni del presidente e di una nuova elezione, anticipata rispetto ai tempi previsti. Come andrà? Difficile che Di Bonaventira si dimetta, ma certo se il buon giorno si vede dal mattino, quella che è cominciata oggi non promette di essere una buona giornata per il presidente...