CONSIGLIO SALTATO / DI BONAVENTURA: «JWAN E' ARRABBIATO CON ME?... AMEN»

«Consiglio Provinciale richiesto dall'Opposizione, ma l'Opposizione non si è presentata... e questo mi pare un dato già interessante». Non sembra preoccupato, il presidente della Provimcia, nel commentare questo primo consiglio post elettorale, saltato per mancanza del numero legale, sapeva benissimo che sarebbe potuto succedere: «Luzii mi aveva avvertito, sapevo che avrebbe avuto un impegno personale, mentre il Sindaco di Giulianova, mi dice un mio collaboratore, aveva un impegno istituzionale...» sorride, il presidente, conosce benissimo la verità: «Jwan è arrabbiato con me, lo so... amen», come dire: me ne farò una ragione. E siamo solo all'inizio.