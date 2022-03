PROVINCIA/ CONTINUA LA GUERRA TRA DI BONAVENTURA E IL SINDACO COSTANTINI MA IL CONSIGLIO SI E' TENUTO. PILOTTI: «C'E' UNA MAGGIORANZA ARITMETICA»

Si è aperto con un minuto di raccoglimento per le vittime della guerra in Ucraina, la seconda seduta del consiglio provinciale, nuovo corso, dopo il rinvio della prima seduta per mancanza del numero legale. Tre gli assenti oggi: i consiglieri: Iezzi, Costantini e Luzii.

Il primo punto all’ordine del giorno: la comunicazione delle deleghe. Di Bonaventura ha annunciato, per i prossimi giorni, nuove comunicazioni. Come a dire che presto ci potrebbero essere spostamenti sulle deleghe.

"Chi vince ha difficoltà - ha detto il consigliere Pilotti - è una maggioranza aritmetica. Oggi non c'è la Lega e questo non è un caso. E allora - dice ancora Pilotti - siamo fortemente preoccupati da questa situazione e mi domando cosa accadrà quando si dovrà decidere su temi importanti come il PNRR. La Casa dei Comuni è fortemente preoccupata perchè i teramani non meritano questa situazione. Oggi quello che fotografano i consiglieri in questo consiglio è l'assenza di una maggioranza politica e la invito a prendere atto di questo". Il provvedimento sulle deleghe è stato approvato all'unamità.

I gruppi di maggioranza non hanno designato Luzii e Costantini nelle commissioni consiliari. Rimangono fuori dalle commissioni.