FRATELLI D'ITALIA BOCCIA L'AMMINISTRAZIONE D'ALBERTO: « TRONFIA SOLO PER LE CONFERENZE STAMPA E DEL "VUOTO" COSMICO"..»

Siamo a poco più di un anno dalle elezioni comunali di Teramo.

Fratelli d’Italia ritiene di dover ringraziare il proprio rappresentante in consiglio comunale Pasquale Tiberi, e tutti gli altri consiglieri, civici e di altri partiti, per il lavoro di opposizione fin qui svolto.

Un lavoro difficile, perché purtroppo in questi 4 anni la sinistra che governa Teramo ha reso il Consiglio comunale un luogo in cui si parla molto, ma in cui non vengono prese le decisioni più importanti per la Città.

In effetti, quello che è mancato sono proprio le scelte.

Tante conferenze stampa, pochi fatti.

E sarebbe sin troppo facile dire che con la giunta D’Alberto non funzionano neanche i servizi di base, come l’anagrafe.

Teramo merita molto, molto di più.

A tal proposito, siamo particolarmente grati alle forze civiche che negli ultimi mesi hanno iniziato un lavoro di costruzione programmatica per il futuro.

A queste forze chiediamo ora di condividere un percorso, di aprirsi e di attivare una sede di consultazione permanente, perché avvertiamo la necessità di edificare una alleanza larga, di partiti e di civismo, non solo e non tanto per vincere le elezioni, quanto piuttosto per assicurare alla città un progetto di governo serio, responsabile, efficiente.

FDI