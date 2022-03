FOTO/ TAGLIO DEGLI ALBERI IN VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, IL PD SI INCATENA AD UN ALBERO ED E' DI NUOVO PROTESTA

Ad un mese dalla protesta a Montorio al Vomano contro il taglio degli alberi in viale Duca degli Abruzzi, ci riprova il comune di Montorio ma l'operazione viene stoppata di nuovo dal Pd.

Gente affacciata ai balconi stamattina sin dalle prime ore, persone che si precipitano per strada, il segretario del Pd locale che si incatena di nuovo ad uno degli alberi in segno di mobilitazione e protesta. Risale la tensione a Montorio al Vomano, in via Duca degli Abruzzi, dove il Comune stamattina è comparso con gli operai deputati a dare inizio all'annunciato taglio dei 13 alberi. Si è sistemata la recinzione da cantiere, sono arrivati i mezzi e il cartello di divieto di sosta posizionato parla chiaro: "Dalle ore 5 fino a fine lavori".