MONTICELLI SI RICANDIDA: «VERROCCHIO BOCCIATO SU TUTTA LA LINEA, HO SBAGLIATO AD APPOGGIARLO»

"Insufficiente, anzi bocciato. Neanche rimandato eh...Bocciato su tutta la linea". Luciano Monticelli a ruota libera contro l'oggi sindaco di Pineto, Robert Verrocchio, suo ex delfino. "Devo riconoscere che ho sbagliato a sostenere lui e non Cleto (Pallini, ndr) alle primarie per la candidatura a sindaco" dichiara il già due volte primo cittadino pinetese, pronto a riscendere in campo per un terzo mandato. E non apprezza la gestione di Verrocchio: "Che il futuro possa essere una candidatura in Regione, per un sindaco alla fine del secondo mandato, è scontata. Ma Verrocchio dovrebbe preoccuparsi della sua città e dei suoi cittadini prima ancora che della sua poltrona".

Monticelli nelle ultime settimane macina km per denunciare quali e quante cosa non vadano in città: "Credo vivamente che un sindaco e un'amministrazione non debba occuparsi solo del quotidiano, per quanto la manutenzione del territorio debba rimanere tra le priorità di un'azione amministrativa eh...Però oggi abbiamo davanti una Pineto svuotata di prospettive, senza identità, con progetti nati sotto la mia giunta e abbandonati per strada ad esempio". Monticelli parla di una "squadra davvero debole" e di una giunta "completamente ferma". "Il sindaco non ha una strategia di futuro per Pineto" aggiunge, richiamando il non fatto per la variante urbanistica, la zona industriale "abbandonata".

"Vorrei essere oggi un consigliere comunale di minoranza per portare all'attenzione del Consiglio varie problematiche, sono sommerso da telefonate e segnalazioni da parte di cittadini che denunciano situazioni che non vanno. E le segnalazioni arrivano anche da parte di cittadini che abitano nella zona di residenza del sindaco stesso e questo credo che la dica lunga sullo stato dell'arte di questa amministrazione" chiosa Monticelli.