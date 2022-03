COSTANTINI: “ECCO LA NUOVA SQUADRA DELLA LEGA IN PROVINCIA DI TERAMO

“Dopo un lungo lavoro di ascolto del territorio abbiamo creato una squadra di riconosciuti professionisti in grado di saper valorizzare le peculiarità del territorio, e soprattutto le istanze dei cittadini di tutta la provincia teramana con proposte politiche e amministrative di buon governo.” È il primo commento del coordinatore provinciale teramano della Lega Abruzzo, Jwan Costantini, che aggiunge: “il coordinamento provinciale sarà composto dai Parlamentari della provincia Giuseppe Bellachioma e Antonio Zennaro; *due Consiglieri regionali*, Emiliano di Matteo, Simona Cardinali e *l'Assessore regionale* Pietro Quaresimale; ed inoltre dal Sindaco di Silvi Andrea Scordella. Infine un volto nuovo è rappresentato dal *vice coordinatore provinciale* Nico Carusi.”

La riorganizzazione riguarda anche la città di Teramo, infatti sottolinea Costantini “per affrontare al meglio le prossime sfide a cui Teramo va incontro abbiamo definito anche un commissario cittadino, un volto nuovo e professionale: la dottoressa *Arianna Fasulo*, che assieme al capogruppo in consiglio comunale nonché vice commissario cittadino, Domenico Sbraccia, sono sicuro che saranno capaci di confrontarsi con tutti i cittadini e le attività colmando il gap che si è creato con l’attuale governo di centrosinistra in questi anni." E chiosa: "Queste nomine rappresentano solo un primissimo passo, ne seguiranno altre a completamento della struttura dirigenziale. I territori sono al centro della nostra attività e il costante confronto con il mondo delle associazioni ed il continuo contatto con gli amministratori locali, che hanno mostrato interesse al progetto del buon governo della Lega, saranno il valore aggiunto.”