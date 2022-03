INCARICHI ALLA LEGA/ MIMMO SBRACCIA NON ACCETTA L'INCARICO DI VICE COMMISSARIO

Mimmo Sbraccia ringrazia Costantini e la Lega ma non accetta l'incarico di vice commissario. Rimane pero', nella Lega e lavorerà per il Comune di Teramo come ha sempre fatto. Sbraccia apprende la notizia come un fulmine a ciel sereno: «Stamatttina mi hanno chiamato ma non accetto di fare il vice a nessuno, dunque, non accetto l'incarico pur rimanendo nel partito di Salvini». Si dice anche esterefatto di quanto deciso senza il suo consenso.