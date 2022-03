VIDEO / MIMMO SBRACCIA RIFIUTA LA NOMINA DA VICE COMMISSARIO DELLA LEGA: «ORA NON SO COSA ACCADRA'»

Il consigliere comunale della Lega, Domenico Sbraccia ha rifiutato l’incarico di vice commissario di Teramo conferitogli dal coordinatore Jwan Costantini nell’ambito della riorganizzazione del direttivo provinciale della Lega: “Ho già avvisato che non accetterò questo ruolo - ha detto Sbraccia - ho altro a cui pensare. Resto nella Lega per il momento, ma da qui ad un anno non so cosa accadrà”.

