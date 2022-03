BIM / D’ALONZO A DUE FIRME DALLA PRESIDENZA…MATEMATICA

Mentre si attende il 31 marzo, data scelta dal consigliere anziano Franco Iachetti per la convalida degli eletti, al Bim si lavora per l’avvio di una nuova storia, quella che dovrà segna per per il Consorzio per il Bacino Imbrifero l’avvio, finalmente, del dopo Minosse. Il compito di far dimenticare quella che, da sempre, consideriamo la peggiore presidenza della storia del Bim, toccherà con ogni probabilità al sindaco di Crognaleto, Giuseppe D’Alonzo, che ha già raccolto sulla sua lista 23 firme di appoggio. Qualora arrivasse a 25, non ci sarebbe di fatto la necessità di presentare una lista alternativa. Quella di D’alonzo è una lista di Centrosinistra, ovviamente, ma la corsa alla presidenza vede anche un gioco - così come è regola - di mediazioni con i Comuni retti dal Centrodestra, ai quali andranno alcuni posti in giunta. Se queste sono le premesse, c’è da sperare in una nuova fase nuova davvero, che possa restituire serenità al Consorzio, anche nei rapporti esterni, come nella gestione dei fondi per la comunicazione, che Minosse aveva concentrato con finanziamenti a 5 cifre per la realizzazione di programmi televisivi, dei quali si spera che prima o poi il nuovo presidente voglia verificare l’utilità, anche perché realizzati da emittenti che non hanno sede nei territori del Bim. Ma questo era il passato, fortunatamente,un passato al quale ci auguriamo sia consegnata per sempre la “gestione Minosse”.