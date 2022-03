VIDEO/ MONTICELLI: «IL COMUNE DI PINETO TRASFORMATO IN UN ENCLAVE»

“Il sindaco Verrocchio ha trasformato il Comune di Pineto in una enclave” e intanto la città è ferma. Lancia accuse al primo cittadino e alla sua giunta di cui non fa più parte Italia viva, Luciano Monticelli, rappresentante del partito di Renzi. Dietro alle critiche sulla variante urbanistica, sulle modifiche della zona industriale e sulla crisi del turismo, Monticelli non nasconde velleità di candidatura alle prossime elezioni amministrative.

