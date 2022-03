EXPO 2020: INTERNAZIONALIZZAZIONE, AVVIATI CONTATTI TRA IMPRESE ABRUZZESI

Avviato un altro importante fronte di relazioni economiche e di business tra l’Abruzzo e un autorevole contesto mondiale teso a rafforzare sensibilmente il piano di internazionalizzazione per le imprese abruzzesi: stamani all’Expo di Dubai, nell’ambito della ultima missione promossa dalla Regione Abruzzo attraverso il braccio operativo dell’Azienda regionale per le attività produttive (Arap), è andato in scena un incontro tra il mondo produttivo abruzzese ed i vertici della Dubai Chamber of Commerce & Industry, la camera di commercio Emiratina che ha al suo interno ben 287mila soci provenienti da tutto il pianeta.

A stabilire un primo contatto, una decina di eccellenze abruzzesi, dall’automotive all’aerospaziale, dalla logistica ai trasporti. Un’interlocuzione che tra breve potrebbe sfociare in una intesa strutturata.

“È stata un’azione di rilievo messa in campo per il presente e in prospettiva. Abbiamo posto le basi per una collaborazione ufficiale - hanno spiegato il presidente dell’Arap, Giuseppe Savini, e il direttore generale, Antonio Morgante -. Un accordo finalizzato sia ad aprire altri punti di accesso diretto delle imprese abruzzesi ai mercati mondiali, in modo da attivare nuovi importanti scenari, e sia per far conoscere al panorama produttivo internazionale le aree industriali abruzzesi”.

La strategia di questa ultima missione abruzzese è stata decisa su indicazione dell’assessore regionale abruzzese alle Attività produttive, Daniele D’Amario, non presente a Dubai per improvvisi impegni istituzionali.

All’incontro odierno, nel padiglione Italia dell’Expo, hanno partecipato oltre a Savini e Morgante, il componente del Cda Arap, Gianni Cordisco, e il capo delegazione Arap, Romeo Ciammaichella.