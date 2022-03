ATRI/ L'ASSESSORE QUARESIMALE VISITA RURABILANDIA

L’assessore regionale alle politiche sociali, Pietro Quaresimale, in visita alla fattoria sociale Rurabilandia. Una gradita sorpresa per tutti gli utenti del centro diurno ubicato all’interno della struttura di proprietà della Asp 2 Teramo.

“A Rurabilandia fervono le attività – ha spiegato il presidente del consiglio di amministrazione della Asp 2, Giulia Palestini -. Il centro diurno lavora a pieno regime, la ristorazione torna a disposizione della clientela con menù rinnovati ma sempre all’insegna della tradizione e della qualità mentre la struttura è stata tirata a lucido per essere pronta ad accogliere, come sempre, famiglie, bambini e scuole per le visite dedicate alla didattica”.

Proprio per questa settimana, infatti, Rurabilandia, riapre alla ristorazione con il famosissimo progetto che prevede l’avviamento al lavoro di persone con disabilità nelle figure di cameriere, accoglienza, aiuto di sala.

“Strutture come quella di Rurabilandia rientrano tra le buone pratiche a livello Regionale che consentono di supportare l’integrazione socio lavorativa con percorsi formativi mirati, percorsi didattici e ludici rivolti a gruppi svantaggiati, questa azione può consentire di sostenere la frequenza di centri diurni che offrono laboratori occupazionali da parte di persone con disabilità – ha dichiarato l’assessore Pietro Quaresimale. – La maggior parte degli interventi della nuova programmazione e del nuovo PSR 22 24 prevedono sostegni per persone in situazioni di fragilità, per famiglie e caregiver. Gli interventi spazieranno dalla creazione di luoghi per combattere l’esclusione sociale, alla creazione di percorsi per la vita indipendente e il sostegno di famiglie, giovani e bambini in situazioni di fragilità”.

“Siamo contenti per questa visita – ha aggiunto il presidente Palestini – perché ci offre l’occasione di mostrare all’assessore come la struttura sia pronta e accogliente, con importanti investimenti effettuati per rendere ancor più moderna le cucine e rendere Rurabilandia un luogo sempre più piacevole dove trascorrere il proprio tempo con i propri cari o con gli amici”.

Sono stati rinnovati i menù, sempre all’insegna della stagionalità e nel rispetto delle produzioni bio e del chilometro zero grazie al frutteto e all’orto che tornano ad essere nuovamente visitabili dalle scolaresche grazie alla fine dell’emergenza dovuta al Covid. Ad accogliere l’assessore Quaresimale anche i componenti del cda, Federica Rompicapo e Antonio Samuele, accompagnati dal direttore generale Gabriele Astolfi.

“E’ una occasione per fare il punto sulla progettualità della struttura – hanno detto i consiglieri – che da qui a fine aprile sarà un vero e proprio fiore all’occhiello nel panorama dei centri per persone con disabilità nel Centro Italia. Siamo certi che l’assessore Quaresimale apprezzerà il lavoro svolto fin qui e tutto quanto la governance della Asp 2 sta mettendo in cantiere per il futuro con nuovi e innovativi progetti”.

Al termine della visita, l’assessore Quaresimale si è fermato per un brindisi benaugurale annunciando che tornerà quanto prima e seguirà con attenzione i lavori in corso.