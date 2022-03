VIDEO / LE DONNE DELLA LEGA VOGLIONO "RECUPERARE" MIMMO SBRACCIA

Riaprire il dialogo e ricompattare il centrodestra. Sono questi i primi obiettivi che il neo commissario della Lega Teramo, Arianna Fasulo vuole raggiungere il prima possibile in vista delle prossime sfide elettorali. La Fasulo, poi, è intervenuta anche sul presunto “caso Sbraccia”, nato dopo il no del capogruppo della Lega in consiglio comunale al ruolo di vice commissario cittadino.

E stamattina anche il consigliere regionale Simona Cardinale ospite della Rassegna Stampa di R115 ha parlato dell'importanza della compattezza del lavoro sul territorio in corso dal partito di Salvini. Poi, per caso, la Cardinale ha incontrato Sbraccia ed ha parlato con lui davanti ad un cornetto e cappuccino: per ora le parti sono ancora divise. Ci riuscirà la Fasulo a far tornare Sbraccia sui suoi passi visto che ha parlato di un imminente incontro tra i due?

ASCOLTA LA FASULO SU R115