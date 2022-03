COSTANTINI (LEGA): ISOLA DEL GRAN SASSO, NUOVO COORDINATORE CITTADINO

"Come annunciato proseguono gli ingressi nel partito" È il primo commento del coordinatore provinciale di teramo Juan Costantini, che prosegue: " Con oggi Isola del Gran Sasso (TE) avrà un nuovo coordinatore cittadino, Romeo Panetta, che unitamente ai due consiglieri comunali Massimo Di Giancarlo e Stefano Mariano sapranno far crescere il partito con l'ascolto del territorio mettendo in atto il buon governo che contraddistingue la Lega e il centrodestra" e conclude: "Questo nuovo ingresso da prestigio a tutto il gruppo teramano, auguro a Romeo un buon lavoro!"