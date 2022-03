I PROFUGHI UCRAINI SARANNO ALLOGGIATI IN 200 ALBERGHI ABRUZZESI

Domenica sera è scaduto il bando per l’accoglienza ai profughi ucraini e in Abruzzo sono 200 gli alberghi che hanno risposto al bando. La maggiore concentrazione è a Teramo, e la lista completa è in mano alla Protezione Civile regionale

In Abruzzo sono attesi circa 10 mila ucraini in fuga dalla guerra, per ora ne sono arrivati 2463, distribuiti tra L’Aquila, Pescara, Chieti e Teramo. Molti bambini già sono stati accolti nelle scuole delle città di riferimento. I posti letto complessivi negli alberghi sono 13 mila, già una decina di alberghi hanno cominciato ad ospitare gli ucraini arrivati. Una risposta veramente molto importante e numeri che dicono che la regione è pronta per questa operazione di solidarietà. Anche da parte degli alberghi la risposta come si diceva è stata importante, del resto già avevano dato dimostrazione di questo con l’accoglienza agli sfollati aquilani nel 2009.

La convenzione in atto con la Protezione civile regionale stabilisce che agli ospiti deve essere fornita una pensione completa e tutti i servizi essenziali, anche legati all’igiene e al decoro. Per quanto riguarda la distribuzione nelle province, all’Aquila sono arrivati 681 profughi, a Chieti 393, a Pescara 1.178 e a Teramo 211.

Il responsabile della Protezione Civile Silvio Liberatore annuncia anche una imminente Ordinanza che disciplinerà la materia in modo dettagliato:”Gli alberghi sono temporanei. In una seconda fase verrà sviluppata un’accoglienza anche tramite Cas, contributo di autonoma sistemazione”.