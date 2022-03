VIDEO / LA MINORANZA ATTACCA MARSILIO: «NON C'E' PIU' IL RISPETTO DELLE REGOLE»

“Il centrodestra calpesta di nuovo il regolamento consiliare e le prerogative della minoranza, stavolta attraverso la conduzione di parte del Consiglio regionale ad opera del presidente Lorenzo Sospiri, arrivando a una vera e propria tagliola di regime, che cancella tutte le prerogative che il regolamento riconosce alla dialettica politica. Per queste ragioni non voteremo alcuni dei provvedimenti in discussione oggi, contestando un sistema che applica le regole solo a proprio vantaggio”.

Nel corso dei lavori odierni, il Consiglio regionale ha approvato, con 18 voti favorevoli, il progetto di legge n. 245/2022: Semplificazione del sistema regionale mediante abrogazione di leggi regionali.

Il provvedimento è finalizzato a semplificare il sistema normativo regionale mediante l’abrogazione espressa di disposizioni di legge regionali, relative al periodo 1993-2002, già tacitamente o implicitamente abrogate o, comunque, non più operanti o applicate, in quanto hanno esaurito i propri effetti. Successivamente, sono stati approvati, con 17 voti favorevoli, due provvedimenti amministrativi: il “Rendiconto finanziario 2021 del Consiglio regionale” e il “Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2022/2024 – Prima variazione – Applicazione Avanzo di Amministrazione Esercizio 2021 – Assestamento generale dei conti”.

