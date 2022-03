VIDEO / LA LEGA VUOLE MANDARE A CASA L'AMMINISTRAZIONE D'ALBERTO PERCHE' HA LAVORATO MALE E ANNUNCIA UNA LISTA DI CITTADINI

La Lega annuncia di voler mandare a casa l’amministrazione D’Alberto. Un’amministrazione che ha lavorato male e il loro “non operato” è sotto gli occhi di tutti.

A dirlo è l’onorevole Luigi D’Eramo che ha preso parte alla conferenza stampa a Teramo con i vertici del partito di Salvini, il quale ha anche annunciato la preparazione di una lista composta da commercianti, disoccupati ma anche da semplici cittadini. In possesso della Lega ci sono un paio di nomi che l'onorevole D'Eramo e il commissario cittadino Fasulo per ora tengono per custoditi.

