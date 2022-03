IL MINISTRO PER LE DISABILITÀ ERIKA STEFANI DOMANI A TERAMO

Il Ministro per le Disabilità, Sen. Erika Stefani, sarà in Abruzzo lunedì 28 marzo per incontrare simpatizzanti, amministratori e associazioni di categoria”. Ne da notizia il segretario regionale della Lega, l’On Luigi D’Eramo.

“Sará un’occasione importante - spiega D’Eramo - per poter confrontarsi Con il ministro riguardo le tematiche della disabilità, dell’inclusione, e della lotta alle diseguaglianze e alle barriere architettoniche”

Programma:

Lunedì 28 marzo, alle 12:15, il Ministro sarà presso il Comune di Martinsicuro (TE); mentre alle 15:30 sarà al comune di Tortoreto (TE). Infine, alle 17:30, a L'Aquila nella sede regionale della Lega (via Bazzano 2, AQ).

L'INTERVENTO DEL MINISTRO A TERAMO, NELLA SALA POLIFUNZIONALE E' PREVISTO PER LE ORE 11