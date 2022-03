VIDEO / COSTANTINI (LEGA): «TERAMO HA BISOGNO DI UN CAMBIO DI PASSO»

Un unico e grande centrodestra unito per centrare la vittoria nelle prossime elezioni comunali a Teramo con la Lega che, per usare le parole del suo coordinatore provinciale Jwan Costantini, “dovrà preoccuparsi di formare una lista competitiva, soprattutto nei contenuti”. Per Costantini, infatti, “Teramo aspetta da troppo tempo delle risposte concrete”.

