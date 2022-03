FASULO: «TERAMO DEVE LIBERARSI DA QUESTA AMMINSTRAZIONE MIOPE»

“Sono convinta che la città di Teramo abbia bisogno di un cambio di passo” inizia così la nota del commissario cittadino Arianna Fasulo, che prosegue: “Le diverse critiche costruttive sollevate da Jwan Costantini entrano nel merito di diverse problematiche presenti sul territorio, e tutte di competenza strettamente comunale, generate da una miope amministrazione. Mentre le critiche del PD teramano sono strumentali, critiche fatte da chi probabilmente non conosce le principali differenze di competenza tra materie comunali e regionali, come ad esempio l’illuminazione del porto che è di esclusiva competenza regionale.” E prosegue: “L’attacco sferrato al Sindaco Costantini dunque non trova un obiettivo fondamento e non risponde nemmeno alle istanze che tanti teramani manifestano” La Fasulo sottolinea: "credo che la politica sia la più nobile missione di servizio al cittadino, trattando e risolvendo gli argomenti vicini alla città, alle attività e i teramani" e conclude: “Teramo in questi anni è stata abbandonata. Sulla sicurezza, installazione di poche telecamere, un aumento di furti, poca prossimità con il commercio e le periferie, su queste tematiche come intende rispondere il PD su una sua staticità amministrativa?”