COSTANTINI (LEGA): MARIA DI DOMENICO NUOVA RESPONSABILE ORGANIZZATIVO NELLA PROVINCIA DI TERAMO

"Sono felice di comunicare la nomina di Maria Di Domenico come responsabile organizzativo della Lega in provincia di Teramo” Inizia così la nota del coordinatore provinciale di Teramo Jwan Costantini, che prosegue: "Maria, già candidata alle ultime elezioni regionali, è una persona che ha saputo dimostrare la sua bravura e professionalità su un delicato ed importante tema sulle disabilità, come responsabile del dipartimento disabilità del partito, dunque le sue spiccate doti organizzative saranno utilissime per la provincia teramana” Costantini conclude: “Sono certo che saprà onorare al meglio anche questo incarico, Le auguro un buon lavoro!”