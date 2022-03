VIDEO / ALLOGGI E ASSISTENZA AI SENZA TETTO: CI SONO DUE PROGETTI DEL COMUNE

Agganciare i fondi del Pnrr per realizzare alloggi temporanei e stazioni di posta per persone disabili, in difficoltà economica, anziani non autosufficienti, senzatetto. La giunta comunale, su proposta dell'assessore al sociale Ilaria De Sanctis, ha deliberato l'adesione all'avviso relativo agli interventi della Missione 5, "Inclusione e Coesione", del Pnrr, che prevedono la predisposizione di progetti volti a rendere più efficace il sostegno ai cittadini vulnerabili, potenziando le strutture di contrasto alla povertà e favorendo l'accesso ai servizi essenziali per i senza fissa dimora.I progetti saranno realizzati dall'Ambito territoriale sociale, con il Comune di Teramo che assumerà il ruolo di ente capofila.

