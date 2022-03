MONTORIO/ UN PRIVILEGIO PER POCHI...LO SPETTACOLO DI LUCA ARGENTERO COSTATO AI CITTADINI QUASI 20 MILA EURO DI SOLDI PUBBLICI

di Eleonora Magno di Eleonora Magno

Tra qualche giorno 200 persone (capienza massima del cineteatro) avranno il privilegio, perché di questo si tratta, di vedere lo spettacolo di Luca Argentero:"E' questa la vita che sognavo da bambino".

L'evento è stato organizzato dall'amministrazione comunale di Montorio al Vomano ma la cittadinanza non ne è stata portata a conoscenza.

La stessa amministrazione che ci informa diligentemente anche di ogni piccolo lavoro di manutenzione ordinaria non ha avuto la stessa attenzione per permettere a tutti gli interessati di provare ad acquistare il biglietto al costo di 30 euro oltre 4,5 euro per la prevendita.

Nel giro di qualche giorno i biglietti erano chiaramente già tutti venduti: ma non sarà che gli amici degli amici siano stati preventivamente avvisati?

Il Comune dei pochi non era quello degli ultimi 30 anni?

Da quello che abbiamo potuto osservare in questi mesi sembra proprio il contrario.

Lo spettacolo per i 200 fortunati spettatori viene finanziato con i soldi di tutti i cittadini di Montorio. Il Comune si è impegnato con 18.500,00 euro da corrispondere all'agenzia che incasserà anche l'introito dei biglietti.

Non entriamo nel merito del costo dello spettacolo, che riteniamo di assoluto livello, avremmo comunque preferito che la stessa somma venisse spesa per uno o più eventi di buona qualità e fruibili da tutti, anche gratuitamente, possibilmente nel centro storico e con un occhio di riguardo anche alle frazioni.

Ci troveremo invece difronte ad uno spettacolo che non produrra' alcun beneficio al nostro paese in quanto i possessori del biglietto si recheranno alle 21.15 al cineteatro per assistere allo spettacolo e subito dopo faranno ritorno a casa.

Invece è un vero affare per i fortunati spettatori che pagheranno poco più di 30 euro per assistere ad uno spettacolo dove il nostro Comune (tutti noi) ci mette la differenza, ossia 100 euro a persona.

Può essere accettabile?