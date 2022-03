LA POLITICA CHE NON VA/ ANCHE PER IL PROSSIMO ANNO CONTINUA L'ESTERNALIZZAZIONE DEGLI ASILI NIDO COMUNALI, E' PARTITA UNA NUOVA GARA

Ci risiamo. Va avanti dopo il passo indietro che ha costretto il Comune a riprendere sotto la gestione pubblica l'asilo Pinocchio-Anna Ferrante (dietro la scusa della mancanza di personale che ora avrebbe invece 10 educatrici apparse dopo i concorsi) con l'operazione esternalizzazione a tutto campo.

È partita infatti la nuova gara di appalto per l'affidamento in gestione biennale di tre dei quattro asili nido comunali. L'importo previsto dall'appalto, si legge, per i due anni di gestione ammonta a quasi 1,7 milioni, con una ripartizione in lotti: ognuno per ciascun asilo. Il "Coccinella", che si trova a Piano Solare, ha una capienza massima di 36 alunni, con 12 posti disponibili fino alle 18.30, per una spesa calcolata in 465.200 euro l'anno. Sono 48, invece, i bimbi che potranno essere accolti da "Accademia di Pollicino" a Colleatterrato Basso, anche in questo caso 12 prolungheranno fino alle 18.30, con un costo annuo di 609.200 euro. "La casetta sul fiume" accoglie al massimo 42 iscritti, di cui 12 sempre fino alle 18.30, per un esborso annuale di 537.200 euro. La spesa totale per ciascun anno, dunque, ammonta a 805.800 euro. L'importo è calcolato sul rapporto di un educatore ogni sei bambini, con un congruo numero di ausiliari, recita provvedimento pubblicato, a cui si aggiungono un coordinatore unico per 36 ore settimanali e di un educatore di sostegno per 20 ore settimanali. La gestione degli asili sarà affidata tramite una procedura aperta sulla piattaforma digitale Maggioli si evidenzia nel bando appena pubblicato.

Questo è quanto. I genitori che avranno necessità di iscrivere i propri figli da settembre agli asili privatizzati e non più comunali, tranne uno, ora sanno cosa troveranno. E non basta nascondersi dietro ad una mancata programmazione dovuta ad anni di vuoto politico e riferito a quanto c'erano altri ad amministrare..parole al vento oramai. Pensavamo, invece, che l'assessore Andrea Core fosse ancora in vacanza visto che di lui si sono perse da parecchio le tracce, di lui si parlava come di un assessore in odore di "uscita" dalla Giunta e di prossima sostituzione. Ora sappiamo che è ancora in circolazione, visto che autorizza gare di appalto di questo tipo. Auguri e buon lavoro assessore. Auguri anche ai genitori che dovranno riflettere su dove iscrivere i propri figli ai nidi...quasi tutti privatizzati per mancanza di personale. Auguri!

E.d.C.