CENTRO POLITICO SANTACROCE: “SUGLI ALLOGGI POPOLARI, CENTROSINISTRA E CENTRODESTRA HANNO LE STESSE COLPE”

Il Centro Politico Santacroce, dopo le dichiarazioni del PD in merito allo stato di degrado degli edifici di proprietà dell'Ater di Colleatterato, mette in risalto le responsabilità reciproche di entrambi gli enti. Gli stessi, che giocano allo scaricabarile delle colpe, sono parte dello stesso sistema che ha portato la popolazione terremotata a innumerevoli proteste per la lenta ed estenuante ricostruzione che ad oggi ancora è a punto morto, o quasi.

Inutile ricordare che la maggior parte delle palazzine appartenenti all'Ater ha problemi legati al degrado e all'incuria in quanto lasciate all'abbandono. E se a Colletterrato il problema è legato alle pertinenza delle case terremotate, nel resto della provincia gli inquilini riscontrano infiltrazioni e muffa, infissi datati, termosifoni obsoleti, impianti elettrici postbellici, bagni fatiscenti e terrazzi sull'orlo del crollo come a Via Longo.

A questo scenario di disinteresse si aggiunge la mancata progettualità di nuove costruzioni di alloggi popolari.

Concludiamo col chiedere al centro destra e al centro sinistra di assumersi le proprie responsabilità e di utilizzare con serietà lo strumento dell'osservatorio sul diritto all'abitare, promosso da noi del Centro Politico Santacroce e Asia uUsb che da tempo non viene più convocato .

Sul tema casa non ci fermeremo!

CENTRO POLITICO SANTACROCE