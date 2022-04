PNRR/ IL COMUNE CERCA FONDI PER AMPLIARE L'ASILO NIDO "LA CASETTA SUL FIUME"

Il Comune di Teramo ha presentato a finanziamento sul PNRR, a valere sulla Missione 4 Istruzione e ricerca, il progetto di ampliamento e riqualificazione dell’asilo nido “La casetta sul fiume”.

La struttura, che ha inizialmente offerto la mattina il servizio educativo per la prima Infanzia “Il Micronido” ai piccoli utenti di età compresa tra i 18 e 36 mesi e nel pomeriggio il servizio educativo per l’infanzia e l’Adolescenza ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni, attualmente può ospitare esclusivamente bambini di età compresa tra i 18 ed i 36 mesi in quanto sprovvista di locali idonei alla preparazione dei pasti e di uno specifico spazio adibito a dormitorio che permetterebbero di offrire il servizio anche alla fascia di età 3/18 mesi. Da qui la decisione di ampliare la struttura, con l’obiettivo di offrire un servizio più completo e andare incontro alle necessità dei bambini e delle loro famiglie.

Il progetto prevederà sia la riqualificazione della struttura esistente dal punto di vista architettonico, funzionale e di adeguamento strutturale ed impiantistico, sia il suo ampliamento al fine di aggiungere spazi di servizio e didattici che concorrano all’attivazione di ulteriori nuovi posti. L’ampliamento della Casetta sul fiume prevede infatti la costruzione di nuovi volumi comprendenti un locale cucina con annesso magazzino per la conservazione delle merci, un locale refettorio, un dormitorio, oltre alla creazione di spazi riservati agli adulti per colloqui, riunioni e lavoro individuale e/o in gruppo. Il costo stimato dell’intervento è di 1.835.386,41 euro.