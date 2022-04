MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA DI SAN SILVESTRO A MIANO, I LAVORI INIZIERANNO A LUGLIO

Questa mattina si è svolto un incontro presso la Curia Vescovile con sua eccellenza il Vescovo di Teramo ed Atri, alla presenza anche di Padre Salvatore, parroco di Miano ed una delegazione di fedeli del paese, per affrontare la problematica inerente il ripristino strutturale e funzionale della chiesa di San Silvestro. L’edificio è chiuso ormai dall’ottobre del 2016 a causa del sisma che ha interessato il centro Italia. Purtroppo tutta la comunità mianese soffre enormemente della mancanza di un luogo di culto così importante. Oggi le funzioni religiose vengono svolte nell’ex edificio scolastico tra molti problemi. La riunione di questa mattina è servita per fare un punto con Sua Eccellenza il Vescovo e con la struttura tecnica della Curia, che sta seguendo la procedura per la messa in funzione della Chiesa. Dall’incontro si è appreso che il progetto esecutivo è stato inviato all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, con la possibilità di iniziare i lavori tra giugno e luglio prossimi e che avranno una durata di circa 8 mesi. I cittadini di Miano ringraziano Sua Eccellenza il Vescovo per la disponibilità dimostrata e per la buona notizia data. Lo rende noto l'assessore comunale Maurizio Verna.