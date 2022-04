FASULO (LEGA): OCCUPAZIONE ARBITRARIA? ACCADE QUESTO A TERAMO

"Sono allucinanta che l’amministrazione comunale di Teramo si sia appropriata sine titulo dello spazio antistante alla Casa di Riposo De Benedictis adibendo lo stesso a pista ciclabile e ciclopedonale eliminando degli utilissimi parcheggi" Inizia così la nota del commissario cittadino della Lega Arianna Fasulo, e prosegue: "Questo atto di forza comunale si è consumato senza mai interfacciarsi con i legittimi proprietari, proprio per questo vi è stato un serio interessamento del commissario dell’Asp 1 Roberto Canzio, tramite un legale" e sottolina: "Dopo una prima visura catastale è subito emersa l'evidente appropriazione arbitraria del comune" e continua: "in seguito a ciò, proprio oggi quest'amministrazione ha restituito il bene al legittimo proprietario con il ripristinodei parcheggi" e aggiunge: "Ma adesso chi pagherà per la grossolana incompetenza e per i doppi lavori? Ed inoltre com'è possibile che l’Assessore competente non si sia interfacciato con la proprietà, ed ha deciso in modo arbitrario?" E conclude: "Amministrare la cosa pubblica richiede buon senso, un accurato studio e soprattutto non bisogna amministrare con arroganza. Questo modus operandi deve necessariamente cambiare, Teramo non merita tutto ciò. Ai cittadini larga sentenza"