PROVINCIA / TRA JWAN E DIEGO FRATTURA SEMPRE PIU' PROFONDA, SOFFIANO VENTI DI SFIDUCIA...

S empre più insanabile la frattura tra la Lega e il vertice della Provincia. Anzi: sempre più insanabile la frattura tra Jwan Costantini e Diego Di Bonaventura. il “casus belli” dell’assegnazione delle deleghe, continua a scatenare reazioni, tanto che ieri, nel corso di un vertice provinciale del Centrodestra, che ha visto la partecipazione di Francesca Persia per Forza Italia, Marilena Rossi per Fratelli d’Italia e dello stesso Jwan Costantini per la Lega, non sarebbero mancati da parte di quest’ultimo accenni più che polemici alla “gestione notareschina” della Provincia, anche con qualche esortazione a percorrere la strada della sfiducia al Presidente. Forza Italia, pur riconoscendo il torto subito dalla Lega, avrebbe una posizione più morbida rispetto al problema, mentre Fratelli d’Italia, sempre condividendo le doglianze leghiste, sarebbe orientata alla richiesta di un confronto con Di Bonaventura, prima di prendere altre iniziative. Jwan Costantini, in un messaggio inviato ad alcuni esponenti della maggioranza, avrebbe ventilato la possibilità di non votare il bilancio, operazione certo dimostrativa ma non ostacolante, visto che la Provincia per propria natura può procedere nella gestione anche in assenza del bilancio approvato. Ma in politica contano i segnali e il segnale che arriva dalla Lega è quello di una distanza ormai incolmabile.