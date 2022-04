VALORE ABRUZZO RIVENDICA POSTI IN GIUNTA, MA LA LEGA SI OPPONE E IL CONSIGLIO REGIONALE TRABALLA

Non c’è pace in Consiglio Regionale. Il Gruppo di Valore Abruzzo, formato dai tre ex leghisti Tony Di Gianvittorio, Manuele Marcovecchio e Simone Angelosante, che ha assunto fin da subito il ruolo di farsi promotore di una politica fatta di risultati, al contrario di quella che appare sempre di più come una stagnante gestione amministrativa dell’attuale compagine di Governo, non ha mai fatto mistero di pretendere il giusto riconoscimento che si deve ad un gruppo formato da tre consiglieri, anche alla luce del fatto che la Lega, con la fuoriuscita dei tre, avrebbe appunto perso quella consistenza numerica che giustificherebbe il numero di assessori attuali. Insomma, Valore Abruzzo, per poter essere ancora più decisivo nella realizzazione dei progetti, chiede un posto in Giunta, ma la Lega ha alzato le mura difensive e preme perché Marsilio non tocchi nulla dell’attuale assetto. La situazione, è destinata a deflagrare, visto che si annunciano, se non dovessero cambiare le cose, abbandoni dei prossimi consigli regionali, con il rischio di caduta del numero legale.

E.d.C.