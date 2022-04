POLITICA/ DI GIANVITTORIO, ANGELOSANTE E MARCOVECCHIO (EX LEGA) ENTRANO IN FORZA ITALIA...L'ASSESSORE CAMPITELLI VA A CASA?

A Roma, nella convention di Forza Italia, c'erano anche i consiglieri regionali ex Lega Toni Di Gianvittorio e Simone Angelosante. Nel corso della manifestazione il senatore Maurizio Gasparri ha annunciato «l'imminente adesione a Forza Italia da parte di tre consiglieri regionali abruzzesi». Il riferimento ovviamente era per i due presenti e Manuele Marcovecchio. Per ora non c'è stata nessuna adesione ma tutto è rimandato ai primi di maggio quando i tre consiglieri terranno una conferenza stampa all'Aquila con l'europarlamentare e coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani. In merito alle richieste accarezzate dal gruppo ex Lega, lo stesso Di Gianvittorio sottolinea che loro puntano ad ottenere da Marsilio il sottosegretariato al momento ricoperto da Umberto D'Annuntiis, in Regione, invece ed in casa di Forza Italia si racconta che ad essere sacrificata sarà la poltrona di un assessore occupata ora dal leghista Nicola Campitelli.