VINITALY, ARRIVA LA BOLLICINA ABRUZZESE, QUARESIMALE: AL VIA PERCORSI INNOVATIVI E FORMATIVI

Alla giornata di apertura della Bit 2022 c’era anche l’assessore alla Formazione, Pietro Quaresimale, in visita allo stand Abruzzo e poi diretto al Vinitaly a Verona dove, anche in quella sede, l’Abruzzo ha una presenza istituzionale con una propria area espositiva. “La mia presenza qui a Milano – ha detto l’assessore Quaresimale – è anche legata ad una serie di attività formative che abbiamo avviato nel campo del turismo. Dalla formazione continua degli operatori turistici nella quale abbiamo investito qualcosa come 15 milioni di euro fino alle creazione di percorsi formativi per nuove figure professionali chiamate a presentare la nuova offerta turistica”. Novità importanti arrivano dall’alta formazione che ha previsto, in campo turistico, la nascita di un nuovo Its, Istituto tecnico superiore. “Ormai l’Its turismo è realtà. Si tratta del sesto Its che opera in Abruzzo e siamo convinti che riuscirà a dare risposte concrete alla domanda di formazione che arriva dagli addetti ai lavori, ma anche a gettare le basi per realizzare una qualificata occupazione in campo turistico”.

Presentata, oggi, al Vinitaly,

la "bollicina abruzzese", nell'ambito del progetto Vin.Co,

finanziato con i fondi della programmazione del Piano di

Sviluppo rurale. Il progetto prende forma a Ortona, grazie a

dieci cantine cooperative della provincia, con oltre 3mila soci

vignaiuoli e 6.500 ettari di vigneti. Tutte insieme hanno

costituito Vin.Co, la cooperativa che segna l'ingresso, nel

mercato internazionale, della bollicina d'Abruzzo, attraverso

una nuova etichetta.

Le uve tradizionali abruzzesi - come Montepulciano,

Trebbiano, Pecorino, Passerina, Cococciola e Montonico -

lavorate e spumantizzate, secondo il metodo italiano, potranno

ottenere risultati straordinari, come certificato

dall'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" Chieti-Pescara

e da UniTe, per le particolari qualità del prodotto.

Alla presentazione del progetto, che si è tenuta nella sala

degustazioni del Padiglione Abruzzo, hanno partecipato tra gli

altri il vice presidente Emanuele Imprudente, il presidente del

Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, il direttore del

Dipartimento Agricoltura, Elena Sico, e Luciano di Labio,

presidente di Vin.Co. Il giornalista Andrea Zanfi, editore di

Bubbles Italia, ha moderato il convegno. In occasione del

convegno è stata consegnata una etichetta in onore del

presidente emerito di Vin.Co, Carlo de Iure.

"La Regione ha voluto sostenere un progetto innovativo di

aggregazione della più importante filiera agroalimentare

regionale per lanciare la bollicina d'Abruzzo - ha spiegato il

vice presidente con delega all'agricoltura Emanuele Imprudente -

al fine di far nascere un polo produttivo che sarà in grado di

intercettare e aprire nuovi mercati per una tipologia di vino in

continua espansione e di cui l'Abruzzo potrà essere

protagonista".

Secondo giorno alla Bit di Milano e lo stand abruzzese si appresta ad accogliere l’arrivo del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, previsto per domani alle 11. A dire il vero il Ministro si è “affacciato in Abruzzo” già nella giornata di oggi subito dopo l’inaugurazione ufficiale della manifestazione. La visita ufficiale è invece prevista per oggi e rappresenta l’occasione anche per fare il punto sui lavori della Commissione turismo della Conferenza delle Regione, presieduta proprio dall’Abruzzo. “Le Regioni lavorano quotidianamente con il ministero del Turismo – ha detto D’Amario – alla ricerca di politiche coordinate che vogliono migliorare l’immagine turistica delle Regioni e quindi del brand Italia. Quest’anno l’intesa con il Ministro è stata importante sul fronte degli indennizzi da riconoscere agli operatori turistici del turismo invernale per le perdite causate dal Covid”.

Ma la giornata di domani sarà senza dubbio caratterizzata dal messaggio che lo sport può dare per la valorizzazione e promozione del territorio. Subito dopo la visita del Ministro Garavaglia è infatti previsto il convegno dal tema “Lo sport, i grandi eventi e la vacanza attiva nella natura in Abruzzo” nel quale è prevista la presenza del presidente della Federazione italiana gioco calcio, Gabriele Gravina, il campione olimpico e del mondo di pallanuoto, gloria della pallanuoto pescarese, Manuel Estiarte, l’olimpionico di beach volley Paolo Nicolai, la medaglia d’oro agli Europei under 23, Gaia Sabbatini, e il presidente di Legambiente Abruzzo, Giuseppe Di Marco. Coordina il giornalista Sky, Daniele Barone.