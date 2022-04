ELEZIONI / PRIMO INCONTRO DEL "CENTRODESTRA ALLARGATO" PER COSTRUIRE L'ALTERNATIVA A D'ALBERTO

Si è tenuto, in data 11 aprile, un primo incontro tra 11 sigle e movimenti politici e civici determinati a costruire una doverosa alternativa, partecipata e coesa, rispetto all’attuale amministrazione comunale di centrosinistra, in occasione delle future elezioni del 2023.

Tutte le sigle, civiche e partitiche, hanno condiviso un giudizio ampiamente negativo sull’amministrazione D’Alberto, e la necessità di presentare un progetto alternativo forte, credibile ed in piena discontinuità.

Sia le liste civiche, costituite e costituende, sia i movimenti politici, fanno fin d’ora appello a tutte le migliori forze sociali ed economiche della città, affinché contribuiscano alla costruzione di un cantiere delle idee, in modo che la nuova amministrazione comunale possa essere il soggetto attuatore di una visione di città che e’ invece completamente mancata negli ultimi anni.

Tutte le forze presenti, nel darsi appuntamento a stretto giro per ulteriori incontri, dichiarano fin d’ora che il tavolo di confronto appena inaugurato e’ e sarà aperto al contributo di qualsiasi altro soggetto politico o civico portatore di idee e progetti purché in piena dissonanza con l’immobilismo dell’amministrazione uscente, che ha portato la città di Teramo ad una fase di stagnazione in tutti i settori, quando non di vera e propria depressione.

Per superare tale situazione, occorrerà un grande sforzo collettivo, grande disponibilità e generosità del miglior capitale umano presente in città, e, soprattutto, porre l’amore che abbiamo per la città di Teramo prima di tutto.

F.to

Fratelli d’Italia

Lega

Forza Italia

Noi per l’Italia

Idea

Futuro In

Oltre

Teramo al centro

Teramo forte e gentile

Rialzati Teramo

L’Altra Teramo